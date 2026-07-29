Türkiye-Avusturya maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Türkiye U18 Basketbol Milli Takımı, İtalya'da düzenlenen FIBA Avrupa Şampiyonası'na muhteşem performansıyla devam ediyor. B Grubu'nda Danimarka, Sırbistan ve Slovakya'yı mağlup ederek namağlup lider tamamlayan genç yıldızlarımız, son 16 turunda Avusturya ile karşılaşacak. Çeyrek finale yükselmek için kritik bir mücadele verecek olan ay-yıldızlı ekip, turnuvadaki galibiyetler serisini sürdürmeyi hedefliyor. Basketbolseverlerin merakla beklediği karşılaşmanın yayın saati, kanalı ve canlı yayın bilgileri haberimizde!