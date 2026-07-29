Türkiye-Avusturya maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Türkiye U18 Basketbol Milli Takımı, İtalya'da düzenlenen FIBA Avrupa Şampiyonası'na muhteşem performansıyla devam ediyor. B Grubu'nda Danimarka, Sırbistan ve Slovakya'yı mağlup ederek namağlup lider tamamlayan genç yıldızlarımız, son 16 turunda Avusturya ile karşılaşacak. Çeyrek finale yükselmek için kritik bir mücadele verecek olan ay-yıldızlı ekip, turnuvadaki galibiyetler serisini sürdürmeyi hedefliyor. Basketbolseverlerin merakla beklediği karşılaşmanın yayın saati, kanalı ve canlı yayın bilgileri haberimizde!
İtalya'da düzenlenen FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda ev sahibi kıtaya adeta gövde gösterisi yapan millilerimiz, gruptaki kusursuz performansını çeyrek final biletiyle taçlandırmak istiyor. B Grubu'ndaki son maçında Slovakya karşısında ezici bir galibiyet elde elden ay-yıldızlı ekibimiz, grubunu namağlup lider bitirmişti. Daha önce Danimarka'yı 88-62, zorlu rakibi Sırbistan'ı ise 57-53 mağlup eden potanın genç aslanları, Avusturya ile eşleşti. İşte Türkiye-Avusturya basketbol maçının detayları!
TÜRKİYE-AVUSTURYA MAÇI NE ZAMAN?
FIBA U18 Avrupa Şampiyonası son 16 turu müsabakası olan Türkiye-Avusturya maçı, 29 Temmuz Çarşamba günü oynanacak.
TÜRKİYE-AVUSTURYA MAÇI SAAT KAÇTA?
İtalya'nın Trento kentindeki BTS Arena'da gerçekleştirilecek dev karşılaşmanın hava atışı Türkiye saati (TSİ) ile 21.30'da yapılacak.
TÜRKİYE-AVUSTURYA MAÇI HANGİ KANALDA?
Geleceğin dev adamlarının çeyrek final yolundaki bu nefes kesen mücadelesi, canlı yayınla şifresiz olarak FIBA Resmi YouTube (FIBA TV) kanalı üzerinden basketbolseverlerle buluşacak.
TÜRKİYE-AVUSTURYA MAÇI CANLI İZLE | TIKLA-İZLE