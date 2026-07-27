Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenecek FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası'na katılma mücadelesi veren A Milli Erkek Basketbol Takımımız (12 Dev Adam), ilk turdaki tüm maçlarını kazanarak lider çıktığı ikinci tur (J Grubu) hazırlıklarını sürdürüyor. Basketbolseverler arama motorlarında "12 Dev Adam Dünya Kupası elemeleri ne zaman başlıyor?", "FIBA 2027 Dünya Kupası eleme maçları hangi tarihte?", "Türkiye 2. tur maç takvimi" ve "12 Dev Adam maçı hangi kanalda?" sorularına yanıt arıyor. İşte 12 Dev Adam'ın 2027 FIBA Dünya Kupası Elemeleri 2. Tur maç takvimi, rakipleri ve tüm detaylar...

Katar'da düzenlenecek olan FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası'na katılmak için parkeye çıkan A Milli Erkek Basketbol Takımımız (12 Dev Adam), dev organizasyon yolunda ikinci tur mücadelesine hazırlanıyor. İlk tur gruplarında oynadığı 6 karşılaşmanın tamamını kazanarak J Grubu'na namağlup lider Unvanıyla taşınan Milliler, dev rakiplerin yer aldığı grupta ilk 3 sıraya girerek Dünya Kupası biletini cebine koymayı hedefliyor. Basketbolseverler ve milli takım taraftarları arama motorlarında "12 Dev Adam Dünya Kupası elemeleri ne zaman başlıyor?", "FIBA 2027 eleme maçları hangi tarihte?", "Türkiye 2. turda kimlerle eşleşti?" ve "Basketbol milli maç takvimi" başlıklarını yoğun bir şekilde araştırıyor. İşte 12 Dev Adam'ın FIBA 2027 Dünya Kupası Elemeleri 2. Tur (J Grubu) maç takvimi, rakipleri ve tarihler...

12 DEV ADAM DÜNYA KUPASI ELEMELERİ 2. TUR MAÇLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

A Milli Erkek Basketbol Takımımız, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri ikinci turundaki ilk maçına 28 Ağustos 2026 Cuma günü kendi saha ve seyircisi önünde Litvanya karşısında çıkacak. İkinci tur karşılaşmaları Ağustos 2026, Kasım 2026 ve Şubat-Mart 2027 olmak üzere üç farklı pencerede (pencere maçları) oynanacak.

12 DEV ADAM FIBA 2027 DÜNYA KUPASI ELEMELERİ 2. TUR MAÇ TAKVİMİ

Millilerimizin J Grubu'nda oynayacağı 6 kritik karşılaşmanın Maç programı şu şekildedir:

28 Ağustos 2026 Cuma: Türkiye - Litvanya

Türkiye - Litvanya 31 Ağustos 2026 Pazartesi: İzlanda - Türkiye

İzlanda - Türkiye 26 Kasım 2026 Perşembe: İtalya - Türkiye

İtalya - Türkiye 29 Kasım 2026 Pazar: Türkiye - İzlanda

Türkiye - İzlanda 26 Şubat 2027 Cuma: Litvanya - Türkiye

Litvanya - Türkiye 1 Mart 2027 Pazartesi: Türkiye - İtalya

J GRUBU'NDA SON DURUM VE RAKİPLERİMİZ

İlk turdan taşınan puanlarla oluşan J Grubu'nda Türkiye, İtalya, Sırbistan, Litvanya, İzlanda ve Bosna Hersek yer alıyor. Altı takımlı grupta oynanacak müsabakalar sonucunda ilk 3 sırayı alan ekipler Katar'da düzenlenecek FIBA 2027 Dünya Kupası'na katılma hakkı elde edecek. 12 Dev Adam, ilk turda elde ettiği 6 galibiyetlik avantajla gruba 12 puanla lider olarak başlıyor.

A MİLLİ BASKETBOL TAKIMI, 2027 DÜNYA KUPASI YOLUNDA İLK TURU LİDER TAMAMLADI

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu'nu 6 galibiyetle lider tamamladı. Milliler, C Grubu'nda Sırbistan, Bosna Hersek ve İsviçre ile mücadele etti. Sahasında ve deplasmanda oynadığı tüm maçları kazanan Türkiye, namağlup ve lider olarak ikinci tura yükseldi.

İKİNCİ TUR MÜCADELESİ

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin ikinci turunda J Grubu'nda mücadele edecek. J Grubu'nda C ile D gruplarını ilk 3'te tamamlayan toplam 6 takım, Dünya Kupası vizesini almaya çalışacak. Grupta Türkiye, İzlanda, Sırbistan, Litvanya, Bosna Hersek ve İtalya yer aldı. Milliler, takımların galibiyet ve mağlubiyet sayılarını taşıdığı ikinci turda İtalya, Litvanya ve İzlanda ile toplam 6 maça çıkacak. 24 Ağustos-1 Eylül, 23 Kasım-1 Aralık ve 22 Şubat-2 Mart 2027'de oynanacak müsabakalar sonunda ilk 3'te yer alan ekipler, Dünya Kupası bileti alacak. Türkiye, ikinci tur aşamasına lider başlayacak.

FURKAN KORKMAZ: HEDEFİMİZ DÜNYA KUPASI'NA GİDİP MADALYA KAZANMAK

Milli basketbolcu Furkan Korkmaz, 2027 Dünya Kupası'na katılarak madalya kazanmayı hedeflediklerini söyledi. A Milli Takım'ın parçası olmaktan için gurur duyduğunu dile getiren Kenan, "İlk yarıda biraz aksadık ama ikinci yarıda ne kadar iyi bir takım olduğumuzu gösterdik. Hedefimiz Dünya Kupası'na gidip orada madalya kazanmak." dedi.