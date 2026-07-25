Türkiye U18 Erkek Basketbol Takımı Danimarka'yı yendi!
Avrupa 18 Yaş Altı Erkekler Basketbol Şampiyonası'nda mücadele eden Türkiye, B Grubu'ndaki ilk maçında Danimarka'yı 88-62 yendi.
Giriş Tarihi:
Milliler, İtalya'nın Trentino kentinde düzenlenen organizasyona galibiyetle başladı.
Danimarka karşısında ilk periyodu 18-15 önde geçen milli takım, ikinci çeyrekte farkı çift haneye çıkararak soyunma odasına 39-28 üstün gitti.
Final periyoduna 68-46'lık skor avantajıyla giren 18 Yaş Altı Erkek Milli Takımı, parkeden 88-62'lik galibiyetle ayrıldı.
Ay-yıldızlı takım, ikinci maçında yarın Sırbistan ile karşılaşacak.