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Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı, Gizem Başaran Turan'ı transfer etti

Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı, Gizem Başaran Turan'ı kadrosuna kattığını duyurdu.

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Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı, Gizem Başaran Turan'ı transfer etti

Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre 2026-27 sezonu transfer çalışmaları kapsamında, pivot pozisyonunda görev yapan Gizem Başaran Turan ile sözleşme imzalandı.

Geçen sezonu Emlak Konut takımında geçiren 33 yaşındaki oyuncu, Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde çıktığı maçlarda 5 sayı, 4,3 ribaund ve 0,5 asist ortalamalarıyla mücadele etti.

#Emlak Konut
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