Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı, Gizem Başaran Turan'ı transfer etti
Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı, Gizem Başaran Turan'ı kadrosuna kattığını duyurdu.
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Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre 2026-27 sezonu transfer çalışmaları kapsamında, pivot pozisyonunda görev yapan Gizem Başaran Turan ile sözleşme imzalandı.
Geçen sezonu Emlak Konut takımında geçiren 33 yaşındaki oyuncu, Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde çıktığı maçlarda 5 sayı, 4,3 ribaund ve 0,5 asist ortalamalarıyla mücadele etti.