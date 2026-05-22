Fenerbahçe Beko, Atina'da düzenlenecek Dörtlü Final'de yarı final maçında ezeli rakibi Olympiakos ile karşı karşıya geliyor. Sarı-lacivertliler, alacakları galibiyetle hem finale yükselmeyi hem de Türk basketbol tarihine geçecek çift yönlü şampiyonluk hayalini gerçekleştirmeyi amaçlıyor. Yunanistan'ın başkenti Atina'da oynanacak bu dev mücadele, hem kulüp tarihinde hem de Türk basketbolunda dönüm noktası olabilecek öneme sahip. Maçın hangi kanalda yayınlanacağı, saat kaçta başlayacağı ve canlı izleme detayları basketbolseverler tarafından yoğun ilgi görüyor. İşte Olympiakos-Fenerbahçe Beko yarı final karşılaşmasının tüm detayları.

Avrupa basketbolunun en prestijli kupasında heyecan dorukta: Fenerbahçe Beko, Atina'da tarih yazmaya hazır. Çeyrek final serisinde Litvanya temsilcisi Zalgiris Kaunas'ı saf dışı bırakarak adını son 4 takım arasına yazdıran sarı-lacivertliler, Olympiakos karşısında final vizesi arayacak. Bu kupa, yalnızca erkek basketbolu için değil, tüm Türk sporu ve Fenerbahçe camiası için tarihi bir eşik anlamına geliyor. Fenerbahçe Beko kupaya uzandığı takdirde, Türkiye'ye kulüpler bazındaki 20. Avrupa kupasını kazandırmış olacak. Daha da önemlisi, bu sezon FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'ni (EuroLeague Women) müzesine götüren kadın basketbol takımı Fenerbahçe Opet'in ardından erkek takımı da zafere ulaşırsa; Fenerbahçe, Avrupa basketbol tarihinde aynı sezonda hem kadınlarda hem erkeklerde EuroLeague şampiyonu olan ilk kulüp olarak adını altın harflerle tarihe kazıyacak. İşte Olympiakos-Fenerbahçe Beko maçının canlı yayın bilgileri!

OLYMPIAKOS-FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

EuroLeague Final Four yarı final mücadelesi olan Olympiakos-Fenerbahçe Beko karşılaşması, 22 Mayıs Cuma günü oynanacak. Atina'daki Telekom Center Athens'ın ev sahipliği yapacağı bu dev randevunun hava atışı Türkiye saati ile 18.00'de gerçekleştirilecek.

OLYMPIAKOS-FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA?

Temsilcimizin Atina'daki bu tarihi şampiyonluk yürüyüşü, canlı yayınla S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

20. KUPA AŞKINA

Fenerbahçe Beko, basketbolda Türkiye'ye kulüpler bazında 20. Avrupa kupasını kazandırmaya çalışacak. Türkiye'den basketbolda daha önce erkeklerde Anadolu Efes 3, Fenerbahçe 2, Beşiktaş, Galatasaray, Darüşşafaka ve Bahçeşehir Koleji birer kez; kadınlarda ise Fenerbahçe 5, Galatasaray 3, Yakın Doğu Üniversitesi ve ÇBK Mersin de birer defa Avrupa kupalarında şampiyonluk yaşadı.

Erkeklerde Avrupa Ligi'ni Anadolu Efes ve Fenerbahçe ikişer kez kazandı. Galatasaray ve Darüşşafaka BKT Avrupa Kupası'nı; Bahçeşehir Koleji, FIBA Avrupa Kupası'nı; Beşiktaş ise FIBA EuroChallenge Kupası'nı birer kez kazanma başarısı gösterdi. O zamanki adıyla Efes Pilsen de 1996'da Koraç Kupası'nı alarak Türkiye'ye ilk Avrupa zaferini getirdi. Kadınlarda ise Fenerbahçe 3, Galatasaray 1 defa Avrupa Ligi zaferi yaşadı. Galatasaray ayrıca iki kez, Yakın Doğu Üniversitesi ve ÇBK Mersin ise birer defa FIBA Avrupa Kupası'nı Türkiye'ye getirdi.

Fenerbahçe Kadın Takımı, ayrıca 2 kez Süper Kupa'yı da kazandı. Avrupa'nın kulüpler bazındaki bir numaralı kupası olan THY Avrupa Ligi'nde 2017 yılında şampiyon olan Fenerbahçe, Atina'da yapılacak Dörtlü Final'de de mutlu sona ulaşması durumunda bu organizasyonda üçüncü kez kupayı müzesine götürecek.

BU SEZONKİ ÜÇÜNCÜ KUPA

Fenerbahçe Beko'nun THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nden şampiyonlukla ayrılması durumunda Türk basketbolu, bu sezon üçüncü Avrupa kupasına kavuşacak. Sarı-lacivertli kulübün kadın basketbol takımı Fenerbahçe Opet, bu sezon FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'ni kazandı. ÇBK Mersin ise. FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nı müzesine götürdü.

19 KUPANIN 7'Sİ FENERBAHÇE'DEN

Türk basketbolunun Avrupa'da kazandığı 19 kupanın 7'sini Fenerbahçe elde etti. Sarı-lacivertlilerin erkek basketbol takımı 2 kez, kadın basketbol takımı ise 5 defa Avrupa'da zafer yaşadı.

FENERBAHÇE, AVRUPA BASKETBOL TARİHİNE GEÇEBİLİR

Fenerbahçe Beko, Atina'da zafere ulaşırsa Avrupa basketbol tarihine geçecek. Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı bu sezon Avrupa Ligi'ni kazanma başarısı gösterdi. Fenerbahçe Beko da Atina'da kupaya uzanırsa, Avrupa Ligi'nde hem kadınlar hem de erkeklerde aynı sezonda şampiyon olan tarihteki ilk kulüp olacak.

İLK KUPA ANADOLU EFES'TEN

Türk basketbolu, ilk Avrupa zaferini 1996'da Anadolu Efes ile yaşadı. Başantrenör Aydın Örs yönetiminde o zamanki adı Efes Pilsen olan lacivert-beyazlılar, Makedon oyuncusu Petar Naumoski'nin önderliğinde büyük bir başarı elde etti. Lacivert-beyazlılar, 1995-1996 sezonunda Avrupa'nın iki numaralı kupası olan Koraç Kupası finalinde İtalya ekibi Stefanel Milano'yu geçerek, Türk basketbol tarihinin ilk büyük başarısına imza attı.