Anadolu Efes, Avrupa arenasındaki görkemli tarihine bir halka daha ekleyerek Dubai Basketbol karşısında 912. maçına çıktı. EuroLeague'in 37. haftasında oynanan mücadele, güvenlik sebebiyle Saraybosna'daki Zetra Arena'da oynanıyor. Ligde geride kalan 36 haftada 11 galibiyet ve 25 yenilgi alarak 19. sırada yer alan Anadolu Efes, 11. sıradaki rakibi karşısında prestij ve moral tazelemeyi hedefliyor. 2001-2002 sezonundan bu yana Avrupa Ligi formatında 664. kez sahne alan Efes, Dubai temsilcisi karşısında Avrupa arenasındaki 506. zaferini kovalıyor. BC Dubai-Anadolu Efes maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

ÇEYREK SKORLARI

İLK ÇEYREK: Dubai Basketbol 20-24 Anadolu Efes



2. ÇEYREK: Dubai Basketbol 33-51 Anadolu Efes (Haberimiz güncellenmektedir)

DUBAI BASKETBOL-ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

EuroLeague'deki bu kritik randevu, 10 Nisan 2026 Cuma günü oynanıyor. Saraybosna'daki Zetra Arena'nın ev sahipliği yaptığı karşılaşmanın hava atışı Türkiye saati ile 21.00'de gerçekleştirildi.

DUBAI BASKETBOL-ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA?

Temsilcimizin bu önemli Avrupa sınavı, S Sport kanalı ve S Sport Plus üzerinden canlı olarak yayınlanıyor.

SAYILARLA ANADOLU EFES'İN AVRUPA KARNESİ

Anadolu Efes, Dubai Basketbol mücadelesiyle Avrupa kupalarında 912. kez sahne alıyor. Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa'daki 911 karşılaşmada 505 galibiyet, 406 yenilgi yaşadı. 2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı Avrupa Ligi'nde ise Anadolu Efes, 664. maçına çıktı. Geride kalan 663 müsabakanın 348'ini kazanan lacivert-beyazlılar, 315'inde sahadan yenilgiyle ayrıldı.