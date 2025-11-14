EuroLeague'in 11. haftasında Anadolu Efes, Antalya'da Bayern Münih'i konuk ediyor. Anadolu Efes EuroLeague'de 17. sırada yer alırken, Bayern Münih ise 13. basamakta bulunuyor. EuroLeague geçmişine bakıldığında iki takım arasında 15 maç oynandı ve bu maçların 8'ini Anadolu Efes kazanmayı başardı. Lacivert-beyazlılar geçen sezonda hem iç sahada hem deplasmanda rakibini mağlup etmişti. Kritik karşılaşmanın canlı skor takibine haberimizden ulaşabilirsiniz...

CANLI:

Anadolu Efes 19-14 Bayern Münih (İlk çeyrek sonucu)

Anadolu Efes 42-34 Bayern Münih (İkinci çeyrek sonucu)

Anadolu Efes 50-41 Bayern Münih (Üçüncü çeyrek oynanıyor)

ANADOLU EFES - BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Anadolu Efes - Bayern Münih maçı bugün saat 20.00'de başladı.

ANADOLU EFES - BAYERN MÜNİH MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele S Sport'tan canlı yayınlanıyor.