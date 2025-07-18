FIBA U20 Avrupa Şampiyonası B çeyrek final maçında U20 Milli Basketbol Takımı'mız ile Hollanda karşı karşıya gelecek. Ermenistan'daki Ermenistan Stadyumu'nda oynanacak maçın yayın saati, kanalı merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Türkiye U20 - Hollanda U20 maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
TÜRKİYE U20 - HOLLANDA U20 MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Türkiye U20 - Hollanda U20 maçı 18 Temmuz Cuma günü saat 17.30'da oynanacak. Karşılaşma FIBA TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlanacak.
TÜRKİYE U20 - HOLLANDA U20 MAÇI CANLI İZLE
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