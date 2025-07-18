Türkiye - Hollanda CANLI (FIBA U20 Avrupa Şampiyonasi) | Türkiye - Hollanda maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Türkiye - Hollanda CANLI (FIBA U20 Avrupa Şampiyonasi) | Türkiye - Hollanda maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

FIBA U20 Avrupa Şampiyonası B çeyrek final maçında U20 Milli Basketbol Takımı'mız ile Hollanda kozlarını paylaşacak. Türkiye - Hollanda mücadelesi Ermenistan Stadyumu'nda oynanacak. Mücadelenin canlı yayınlanacağı kanal futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Peki Türkiye U20 - Hollanda U20 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?