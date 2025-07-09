Finlandiya - Türkiye maçı CANLI | Finlandiya U18 - Türkiye U18 maçı hangi kanalda ve saat kaçta?

Finlandiya - Türkiye maçı CANLI | Finlandiya U18 - Türkiye U18 maçı hangi kanalda ve saat kaçta?

U18 Milli Basketbol Takımı'mız ile Finlandiya, FIBA U18 Avrupa Şampiyonası'nda kozlarını paylaşacak. Son 16 turu kapsamında oynanacaj müsabaka heyecanla bekleniyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Finlandiya - Türkiye maçı hangi kanalda ve saat kaçta?