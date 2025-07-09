EuroBasket U18 Takım'ımız, FIBA U18 Avrupa Şampiyonası'nda 2025 yolculuğunu son 16 turunda sürdürüyor. Genç Ay-Yıldızlılar, Finlandiya ile kozlarını paylaşacak. Türkiye, bu zorlu maçta galibiyet arayarak çeyrek final biletini almak istiyor. Peki, Finlandiya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?
FİNLANDİYA - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
FIBA U18 Avrupa Şampiyonası'nda Finlandiya - Türkiye maçı, 9 Temmuz 2025 Çarşamba günü saat 16.00'da oynanacak. Karşılaşma, FIBA'nın resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.
FİNLANDİYA - TÜRKİYE MAÇI CANLI İZLE
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