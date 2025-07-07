Kadınlar Avrupa Ligi (EuroLeague) 2025-26 sezonuna katılacak kulüpler açıklandı. Yeni turnuva sisteminin ikinci yılında toplam 21 kulüp, 11 farklı ülkeyi temsilen turnuvaya kayıt yaptırırken Türkiye’den ÇBK Mersin ile Fenerbahçe normal sezonda, Galatasaray Çağdaş Faktoring ise elemelerde yer alacak.

Kadınlar EuroLeague normal sezonuna doğrudan katılım hakkı kazanan 11 kulübe eklenecek 5 takım eylül ayında oynanacak eleme turları sonucunda belirlenecek. 10 kulüp, 17 ve 24 Eylül tarihlerinde çift maçlı eleme sistemiyle normal sezon bileti için mücadele edecek.

Kadınlar EuroLeague normal sezonuna doğrudan katılan takımlar şöyle:

Fenerbahçe (Türkiye)

ÇBK Mersin (Türkiye)

Basket Landes (Fransa)

Valencia Basket Club (İspanya)

Beretta Famila Schio (İtalya)

ZVVZ USK Praha (Çekya)

Sopron Basket (Macaristan)

VBW Arka Gdynia (Polonya)

Olympiacos SFP (Yunanistan)

Flammes Carolo Basket (Fransa)

Spar Girona (İspanya)

Kadınlar EuroLeague Elemeleri'nde mücadele edecek takımlar ise şu şekilde:

Galatasaray Çağdaş Faktoring (Türkiye) – seribaşı

Tango Bourges Basket (Fransa) – seribaşı

Casademont Zaragoza (İspanya) – seribaşı

Umana Reyer Venezia (İtalya) – seribaşı

DVTK HUNTHERM (Macaristan) – seribaşı

Zabiny Brno (Çekya)

AZS UMCS Lublin (Polonya)

ACS Sepsi SIC (Romanya)

Kibirkstis Vilnius (Litvanya)

KKZ Crvena Zvezda (Sırbistan)

Seribaşı takımlar, Avrupa kulüp müsabakalarındaki son üç sezonun performanslarına göre belirlendi ve rövanş maçlarını ev sahibi olarak oynayacaklar.

Eleme turunu geçemeyen 5 takım, yoluna Kadınlar EuroCup'ta devam edecek ve 2025-26 sezonu için otomatik olarak seribaşı olacak.

Yeni sezonun kura çekimi, 23 Temmuz Çarşamba günü Almanya'nın Münih kentinde yapılacak.