Türkiye U18 Erkek Milli Basketbol Takımı, 28. Uluslararası Turgut Atakol Basketbol Turnuvası'nda şampiyonluk için Avusturya ile karşı karşıya geliyor. Basketbol Gelişim Merkezi'nde düzenlenen turnuvada finale yükselen ay-yıldızlılar, Büyük Britanya'yı 68-47 yenerek adını finale yazdırmıştı. Heyecan dolu final maçının yayın bilgisi ve detayları merak ediliyor. Peki Türkiye - Avusturya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
TÜRKİYE - AVUSTURYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Türkiye - Avusturya maçı 4 Temmuz Cuma günü saat 19.00'da başlayacak. İstanbul'daki Basketbol Gelişim Merkezi Milli Takımlar Salonu'nda gerçekleşecek 28. Turgut Atakol Basketbol Turnuvası'nın final mücadelesi, TBF Youtube kanalından canlı yayınlanacak.
TÜRKİYE - AVUSTURYA MAÇI CANLI İZLE
Türkiye U18 Milli Takımı, turnuvada gösterdiği performansla dikkat çekiyor. Yarı finalde Büyük Britanya'yı 68-47'lik skorla geçen ay-yıldızlılar, finalde de galibiyet hedefliyor. Avusturya ise turnuvada sürpriz sonuçlarla finale kadar yükseldi.