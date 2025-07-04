U18 Turgut Atakol Turnuvası final maçı CANLI İZLE | Türkiye - Avusturya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye’nin genç yetenekleri final maçına çıkıyor. 28. Uluslararası Turgut Atakol Basketbol Turnuvası’nda Türkiye U18 Erkek Milli Takımı, Avusturya ile kozlarını paylaşacak. Basketbolseverler maçın yayın saati ve kanalı hakkında araştırmalara başladı. Peki Türkiye - Avusturya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye U18 Erkek Milli Basketbol Takımı, 28. Uluslararası Turgut Atakol Basketbol Turnuvası'nda şampiyonluk için Avusturya ile karşı karşıya geliyor. Basketbol Gelişim Merkezi'nde düzenlenen turnuvada finale yükselen ay-yıldızlılar, Büyük Britanya'yı 68-47 yenerek adını finale yazdırmıştı. Heyecan dolu final maçının yayın bilgisi ve detayları merak ediliyor. Peki Türkiye - Avusturya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TÜRKİYE - AVUSTURYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Türkiye - Avusturya maçı 4 Temmuz Cuma günü saat 19.00'da başlayacak. İstanbul'daki Basketbol Gelişim Merkezi Milli Takımlar Salonu'nda gerçekleşecek 28. Turgut Atakol Basketbol Turnuvası'nın final mücadelesi, TBF Youtube kanalından canlı yayınlanacak.

TÜRKİYE - AVUSTURYA MAÇI CANLI İZLE

Türkiye U18 Milli Takımı, turnuvada gösterdiği performansla dikkat çekiyor. Yarı finalde Büyük Britanya'yı 68-47'lik skorla geçen ay-yıldızlılar, finalde de galibiyet hedefliyor. Avusturya ise turnuvada sürpriz sonuçlarla finale kadar yükseldi.