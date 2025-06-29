Litvanya 87-99 Türkiye (MAÇ SONUCU ÖZET) Potanın Perileri Avrupa 7'ncisi!

Potanın Perileri, FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası 7. lik maçında Litvanya ile karşı karşıya geldi. Ay-yıldızlılar rakibini 99-87'lik skorla mağlup etti. Bu karşılaşmanın ardından A Milli Kadın Basketbol Takımı'mız, turnuvayı 7. sırada tamamladı ve FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri için hak kazandı. İşte detaylar...

Basketbol Haberleri Yayın Tarihi: 29.06.2025- 11:38 Güncelleme Tarihi: 29.06.2025- 13:44