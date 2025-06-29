Litvanya 87-99 Türkiye (MAÇ SONUCU ÖZET) Potanın Perileri Avrupa 7'ncisi!
Potanın Perileri, FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası 7. lik maçında Litvanya ile karşı karşıya geldi. Ay-yıldızlılar rakibini 99-87'lik skorla mağlup etti. Bu karşılaşmanın ardından A Milli Kadın Basketbol Takımı'mız, turnuvayı 7. sırada tamamladı ve FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri için hak kazandı. İşte detaylar...
Basketbol Haberleri Yayın Tarihi: 29.06.2025- 11:38 Güncelleme Tarihi: 29.06.2025- 13:44
A Milli Kadın Basketbol Takımı'mız, FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası 7. lik maçında Litvanya ile karşı karşıya geldi.
Potanın Perileri bu mücadeleden 99-87'lik skorla galip ayrıldı.
Mücadelenin ardından milliler, FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri için hak kazandı.
İŞTE PERİYOT SONUÇLARI:
1. Periyot sonucu: Litvanya 21-26 Türkiye
2. Periyot sonucu: Litvanya 46-52 Türkiye
3. Periyot sonucu: Litvanya 74-73 Türkiye
4. Periyot sonucu: Litvanya 87-99 Türkiye