Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off finali beşinci maçında Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Fibabanka karşı karşıya geliyor. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan seride 3-1 önde olan sarı-lacivertliler, kritik maçı kazanarak şampiyonluğunu ilan etmek istiyor. Siyah-beyazlılar ise güçlü rakibine karşı seriyi altıncı maça taşımayı hedefliyor. Kritik maçı haberimizden takip edebilirsiniz...
Fenerbahçe Beko 0-8 Beşiktaş Fibabanka (İlk çeyrek oynanıyor)
FENERBAHÇE BEKO-BEŞİKTAŞ FİBABANKA MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?
Fenerbahçe Beko-Beşiktaş Fibabanka Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off finali beşinci maçı 25 Haziran Çarşamba günü saat 20.30'da başladı.
FENERBAHÇE BEKO-BEŞİKTAŞ FİBABANKA MAÇI HANGİ KANALDA?
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki Fenerbahçe Beko-Beşiktaş Fibabanka maçı beIN Sports 5 ve beIN Sports Haber ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.
FENERBAHÇE BEKO'DA HEDEF ŞAMPİYONLUK
Fenerbahçe Beko, 3-1 önde olduğu final serisinde Beşiktaş Fibabanka'yı yenmesi durumunda 12. şampiyonluğunu ilan edecek. Derbide seriyi altıncı maça taşımak isteyen Beşiktaş Fibabanka ise kritik karşılaşmayı kazanarak altıncı maçı, 27 Haziran Cuma günü saat 20.30'da Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynamayı amaçlıyor.
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