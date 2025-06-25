Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Fibabanka CANLI (Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Fibabanka maçı canlı skor)

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde heyecan sürüyor. Play-off final serisinin beşinci maçında ezeli rakipler Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Fibabanka parkede bir kez daha kozlarını paylaşıyor. Seride 3-1 önde olan sarı-lacivertliler, taraftarı önünde galip gelerek sezonun şampiyonu olmayı hedefliyor. Mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Basketbol Haberleri Yayın Tarihi: 25.06.2025- 20:25 Güncelleme Tarihi: 25.06.2025- 20:36