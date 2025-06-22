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Ricardo Quaresma'dan Beşiktaş'a transfer önerisi! Ricardo Quaresma'dan Beşiktaş'a transfer önerisi! 09:38
Guardiola'dan flaş İlkay Gündoğan açıklaması! Guardiola'dan flaş İlkay Gündoğan açıklaması! 09:06
Fenerbahçe Milan Skriniar için teklifini yaptı Fenerbahçe Milan Skriniar için teklifini yaptı 23:48
Fenerbahçe'den Jhon Duran hamlesi! Fenerbahçe'den Jhon Duran hamlesi! 23:38
Beşiktaş seriye tutundu! Beşiktaş seriye tutundu! 23:07
Beşiktaş seriye tutundu! Beşiktaş seriye tutundu! 22:43
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Galatasaray'a Japon stoper! Transfer... Galatasaray'a Japon stoper! Transfer... 22:39
Fenerbahçe'ye süper solak! Hollanda'ya damga vurmuştu Fenerbahçe'ye süper solak! Hollanda'ya damga vurmuştu 22:31
Potanın Perileri çeyrek finalde! Potanın Perileri çeyrek finalde! 22:20
Beşiktaş'tan Embolo hamlesi Beşiktaş'tan Embolo hamlesi 22:20
Potanın Perileri çeyrek finalde! Potanın Perileri çeyrek finalde! 22:13
Beşiktaş'ın Esposito ısrarı Beşiktaş'ın Esposito ısrarı 22:12
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