Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman, 1 Haziran'da Olympiakos ile Panathinaikos arasında oynanan final serisinin ikinci maçında yaşanan olaylar hakkında açıklamalarda bulundu.

İŞTE ERGİN ATAMAN'IN AÇIKLAMASI:

Olympiacos B.C. genel menajerinin maç sonu beni hedef alan ve Olympiacos taraftarını bana karşı kışkırtan demecine cevabım şudur:

5 gün önce sahanızda organize bir şekilde maç boyu ülkeme karşı yapılan ırkçı küfür için bir özür bile dilemediniz. Dünkü maçtan bir gün önce federasyon binasına kurdurduğunuz spor mahkemesiyle; 30 yıllık kariyerimde yaşamadığım şekilde sorgulandım, suçlandım ve ceza aldım. Üstelik burada sadece üç Olympiacos B.C. avukatının iddialarıyla muhattap oldum. Hiç geri adım atmadım atmam da. Hem ülkeme hem kulübüme yaptığınız saygısızlığı maçtan sonra verdiğim röportajla dile getirdim. Benzer bir durumla karşılaşırsam hiç çekinmeden aynı tepkiyi gösteririm.

Her ne kadar, spor tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir cüretkar uygulamayla karşı karşıya kalsam da Yunan makamlarına olan saygım nedeniyle orada bulundum. Maçlar kazanılır veya kaybedilir ancak spor ahlakından nasibini almamış sizlerin, taraftarınızın ve sporcularınızın davranışı, Avrupa spor tarihine kara bir leke olarak geçmiştir.

Son olarak, yaptığın açıklamada "Ormandan canlı çıktık." demişsin. Hiç kimse, üzerine basarak tekrar söylüyorun hiç kimse, Avrupa'nın en modern basketbol salonu olan OAKA'ya "Orman"; takımını desteklemeye gelen ve gurur duyduğum 20 bin Panathinaikos taraftarına da "Hayvan" imasında bulunamaz. Bu konuyla ilgili olarak seni bir kez daha uyarmayacağım. Suçluluğunuzu sebeplerini başka yerlerde değil; spora yakışmayan kendi davranışlarınızda arayın.