Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Play-off yarı final ikinci maçında Bahçeşehir Koleji’ni konuk edecek. Özlem Yalman, Ali Şakacı, Alper Özgök hakem üçlüsünün yöneteceği karşılaşma Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak. Mücadelenin yayın saati ve canlı yayın kanalı merak ediliyor. Peki Fenerbahçe Beko - Bahçeşehir Koleji maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2024-25 Asım Pars sezonu Play-off yarı final ikinci maçında Fenerbahçe Beko ile Bahçeşehir Koleji mücadele edecek. Seride 5 Mayıs Perşembe günü oynanan ilk mücadeleyi Fenerbahçe Beko 93-76 kazandı. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe Beko - Bahçeşehir Koleji maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE BEKO - BAHÇEŞEHİR KOLEJİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beko - Bahçeşehir Koleji maçı 7 Haziran Cumartesi günü saat 20.30'da oynanacak. Mücadele beIN SPORTS 5'te canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı Özlem Yalman, Ali Şakacı, Alper Özgök hakem üçlüsü yönetecek.

FENERBAHÇE BEKO'DA SON DURUM

Fenerbahçe Beko, Play-off çeyrek final serisinde Türk Telekom'u 2-1 ile geçti.

29 Mayıs Perşembe – Fenerbahçe Beko 89-68 Türk Telekom

31 Mayıs Cumartesi – Türk Telekom 85-77 Fenerbahçe Beko

2 Haziran Pazartesi – Fenerbahçe Beko 101-94 Türk Telekom

BAHÇEŞEHİR KOLEJİ'NDE SON DURUM

Dejan Radonjic tarafından çalıştırılan Bahçeşehir Koleji'nin kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Guardlar: Kenan Sipahi, Jaleen Smith, Şehmus Hazer, CJ Massinburg, Ömercan İlyasoğlu, Maxim Mutaf, Furkan Korkmaz

Forvetler: Ali Yüceoral, Mateusz Ponitka, Axel Bouteille, Tyler Cavanaugh, Göktuğ Baş

Pivotlar: Marko Simonovic, Tai Odiase, Furkan Haltalı

Koç: Dejan Radonjic

Bahçeşehir Koleji, normal sezonu 18 galibiyet ve 12 yenilgiyle beşinci sırada tamamladı. Rakibimiz, Play-off çeyrek finalinde ise Tofaş'ı 2-1 ile geçti.

29 Mayıs Perşembe – Tofaş 94-80 Bahçeşehir Koleji

31 Mayıs Cumartesi – Bahçeşehir Koleji 75-65 Tofaş

2 Haziran Pazartesi – Tofaş 92-96 Bahçeşehir Koleji

GEÇMİŞ KARŞILAŞMALAR

İki takım arasında Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2024-25 sezonu ilk yarısında 22 Aralık 2024 tarihinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi Fenerbahçe Beko 70-82 kazandı. Sarı-lacivertlilerde Sertaç Şanlı 16, Marko Guduric 14 sayı üretti. Bahçeşehir Koleji'nde ise Axel Bouteille 23, Tai Odiase 13 sayı buldu.

Fenerbahçe Beko, bu sezon rakibiyle Türkiye Kupası çeyrek finalinde de karşı karşıya geldi. Kanarya, 11 Şubat 2025 tarihinde Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan müsabakayı 87-56 kazandı. Fenerbahçe Beko'da Nigel Hayes-Davis 14, Nicolo Melli 12 sayı üretti. Misafir takımda ise Tai Odiase 15 sayı üretti.

Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ikinci yarısında 18 Nisan 2025 tarihinde konuk ettiği rakibini 95-80 ile geçti. Fenerbahçe Beko'da Errick McCollum 17, Tarık Biberovic 15 sayı üretti. Bahçeşehir Koleji'nde ise Furkan Korkmaz 21, Şehmus Hazer 19 sayı üretti.