OAKA Arena'da oynanan final serisinin 3. maçında konuk takım, ilk çeyreği 30-28 üstün bitirdi. Savunmaların sertleştiği ikinci periyotta skor üstünlüğünü ele alan Panathinaikos, devre arasına 45-44 önde girdi.

Üçüncü çeyrekte skorer performans sergileyerek farkı çift hanelere taşıyan Olympiakos, final periyoduna 78-67 önde girmeyi başardı. Son çeyrekte farkın kapanmasına engel olan konuk ekip, mücadeleden 99-88 galip ayrılarak seride 2-1 üstünlük yakaladı.

Olympiakos'ta Sasha Vezenkov, 25 sayıyla takımının galibiyetinde önemli rol oynadı. Panathinaikos'ta ise milli basketbolcu Cedi Osman ve Kendrick Nunn'ın 25'er sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.

Üç galibiyete ulaşan takımın şampiyon olacağı serinin 4. maçı, 8 Haziran Pazar günü Olympiakos'un ev sahipliğinde oynanacak.

SON PERİYOTTA GERGİNLİK YAŞANDI

Son periyotta bitime 8 dakika 44 saniye kala Panathinaikos'un skoreri Kendrick Nunn'ın Evan Fournier'ye yaptığı sert faulün ardından sahada gerginlik yaşandı.

Mücadelenin yaklaşık 10 dakika durduğu esnada Panathinaikos seyircileriyle de tartışma yaşayan Fournier, hem sportmenlik dışı hem de teknik faul alarak oyundan ihraç edildi.

Bitime 43.7 saniye kala hakeme sert bir şekilde itiraz eden Nunn ve Panathinaikos AKTOR Başantrenörü Ergin Ataman da aldıkları teknik faullerin ardından oyundan atıldı.

KARŞILAŞMA İKİ GÜN ERTELEMELİ OYNANDI

Panathinaikos ile Olympiakos arasındaki ikinci maçta çıkan olaylar nedeniyle serinin üçüncü karşılaşması iki gün ertelemeli oynandı.

İki takımın 4 Haziran Çarşamba günü oynaması gereken Yunanistan Basketbol Ligi play-off final serisinin 3. maçı, güvenlik gerekçesiyle ertelenmişti.

Kulüplerin güvenlik konusunda güvence vermesinin ardından 3. maçın oynanmasına karar verilmişti.