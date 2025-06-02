Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2024-25 Asım Pars sezonunda play-off heyecanı tüm hızıyla sürüyor. Çeyrek final serisinin kaderini belirleyecek üçüncü ve son karşılaşmada Tofaş ile Bahçeşehir Koleji kozlarını paylaşacak. Seride ilk maçı 94-80’lik skorla kazanan Bursa temsilcisi, ikinci mücadelede İstanbul ekibinin 75-65’lik galibiyetiyle karşılaşmıştı. Şimdi ise tüm gözler, yarı finale kimin yükseleceğini belirleyecek bu kritik maça çevrildi. Peki, Tofaş-Bahçeşehir Koleji maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2024-25 Asım Pars sezonunun play-off çeyrek final üçüncü maçında Tofaş ile Bahçeşehir Koleji karşı karşıya gelecek. Bursa'da oynanan ilk maçı ev sahibi ekip 94-80 kazanırken, İstanbul'da oynanan karşılaşmayı ise 75-65 Bahçeşehir Koleji kazanmıştı. 1-1 devam eden serinin üçüncü ve son maçında bir kez daha rakip olmaya hazırlanan takımlar, Tofaş Spor Salonu'nda oynanacak mücadelede hata yapmak istemiyor. Yarı final biletini almak için parkeye çıkacak Tofaş ile Bahçeşehir Koleyi etkili bir oyun ortaya koymak istiyor. Heyecan dolu karşılaşmanın canlı yayın bilgileri ise basketbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Tofaş-Bahçeşehir Koleji maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TOFAŞ-BAHÇEŞEHİR KOLEJİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Tofaş-Bahçeşehir Koleji Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2024-25 Asım Pars sezonunun play-off çeyrek final üçüncü maçı 2 Haziran Pazartesi günü saat 18.00'de başlayacak. Tofaş Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma beIN Sports 5 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.