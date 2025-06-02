Yunanistan Spor Bakanı yardımcısı Yinannis Vroutsis, Olympiakos-Panathinaikos maçının ardından yaşananlarla ilgili Yunan basınına açıklamada bulundu.

"Biz futbolda, tribünlerde şiddeti bitirdik şimdi başımıza parke sahalardaki oyuncuların şiddeti mi çıktı? Dün gördüğümüz şeyin taraftarla hiçbir ilgisi yoktu, tek bir havai fişek bile düşmedi sahaya. Oyun alanına bir nesne fırlatılmadı. Sadece oyuncuları ve saha içi gerginliği yükseltti. Çarşamba günü eğer iki taraf da gereken garantiyi vermezse, şampiyonluk kupası burada benim masada ofisimde duracak."

Vroutsis, başkanların gelmemesi halinde eşleşmenin askıya alınacağını açıkladı.