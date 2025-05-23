NBA'de heyecan tek maçla devam etti. Batı Konferansı final serisinde Oklahoma City Thunder, evinde karşılaştığı Minnesota Timberwolves'u 118-103'lük skorla yendi ve 2-0 yaptı. Oklahoma'da Shai Gilgeous Alexander 38 sayı, 8 asist ön plana çıkarken, Jalen Williams da 26 sayı, 10 ribaund ile double double yaptı. Minnesota'da ise Anthony Edwards 32 sayı, 9 ribaund, Jaden McDaniels da 22 sayıyla müsabakayı tamamladı.
Oklahoma City Thunder Batı Konferansı final serisinde durumu 2-0'a getirdi
NBA'de Batı Konferansı finalinde Oklahoma City Thunder, konuk ettiği Minnesota Timberwolves'u 118-103'lük skorla mağlup ederek, seriyi 2-0 yaptı.
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Yayın Tarihi: 23.05.2025- 10:05