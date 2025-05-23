Oklahoma City Thunder Batı Konferansı final serisinde durumu 2-0'a getirdi

NBA'de Batı Konferansı finalinde Oklahoma City Thunder, konuk ettiği Minnesota Timberwolves'u 118-103'lük skorla mağlup ederek, seriyi 2-0 yaptı.

Basketbol Haberleri Yayın Tarihi: 23.05.2025- 10:05