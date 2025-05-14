NBA'de play-off heyecanı dün oynanan iki karşılaşma ile devam etti. Doğu Konferansı yarı final serisi beşinci maçında Cleveland Cavaliers'ı 114-105 mağlup eden Indiana Pacers konferans finallerine yükseldi.

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Doğu Konferansı yarı finali beşinci maçında Indiana Pacers, Cleveland Cavaliers'ı 114-105 mağlup etti. Seriyi 4-1 noktalayan Pacers, konferans finallerine yükselen ilk ekip oldu. Normal sezonu konferans lideri olarak tamamlayan Cavaliers ise sezona erken veda etti.

Indiana Pacers'ta 31 sayı, 6 ribaunt ve 8 asistle yıldızlaşan Tyrese Haliburton takımını finale taşıyan isim oldu. Pascal Siakam 21 sayı, 8 ribaunt, Andrew Nembhard 18 sayı, 6 asist kaydetti.

Cavaliers'ta ise Donovan Mitchell'ın 35 sayı, 8 ribauntluk performansı mağlubiyetin önüne geçemedi.

OKC EVİNDE HATA YAPMADI

Batı Konferansı yarı final serisi beşinci maçında ise Oklahoma City Thunder, evinde Denver Nuggets'ı 112-105 mağlup etti. Seride 3-2 öne geçen Thunder final için büyük avantaj yakaladı.

OKC'de Shai Gilgeous-Alexander 31 sayı, 6 ribaunt ve 7 asistle galibiyette önemli rol oynadı. Jalen Williams 18 sayı, 9 ribaunt, Isaiah Hartenstein da 15 sayı, 7 ribaunt kaydetti.

Nuggets'ta ise Nikola Jokic'in 44 sayı, 15 ribaunt, 5 asistlik performansı mağlubiyete engel olamadı. Jamal Murray de 28 sayı kaydetti.

Serinin altıncı karşılaşması Denver Nuggets'ın ev sahipliğinde oynanacak. Gerekmesi halinde yedinci maç için seri tekrar Oklahoma'ya dönecek.