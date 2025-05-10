Maçın oynanacağı SUNEL Arena'da başantrenör Yakup Sekizkök yönetimindeki antrenmanın basına kapalı bölümünde karşılaşmanın taktik idmanı yapıldı. Son 15 dakikası basına açılan idman, şut çalışmasıyla tamamlandı.

Sarı-kırmızılılar, yarın sabah yapacağı idmanın ardından saat 20.00'de Unicaja Malaga ile karşılaşacak.

YOUNG: "TAKIM, FİNAL ÖNCESİ HARİKA HİSSEDİYOR"

Galatasaray'ın basketbolcularından Micheal Young, final öncesi takımın harika hissettiğini belirtti.

Micheal Young, antrenmanın ardından AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Şampiyonluk maçına çıkacakları için heyecanlı olduklarını aktaran Young, "Takım, final öncesi harika hissediyor. Ben de harika hissediyorum. Kişisel olarak şu anda çok iyiyim. Özellikle dün akşamki La Laguna Tenerife galibiyetinin ardından final maçına çıkmaya hazırız." şeklinde konuştu.

Rakipleri Unicaja Malaga hakkında görüşlerini paylaşan ABD'li oyuncu, "Bu takımla daha önce karşılaştık. Şu anda yeni bir şey yok. Onları daha önce yendik. Yine yenebiliriz. Sonuçta şampiyonluk maçına çıkacağız. Bu durum da bizimkiler için yeterli motivasyonu sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Unicaja Malaga'nın Basketbol Şampiyonlar Ligi'ni geçen sezon kazanmasının önemli olmadığını vurgulayan Young, "Onlar geçen sezonun şampiyonu. Şu anda yeni bir yıldayız. Bu sezon Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluğa ulaşmayı çok istiyoruz. Bu yıl kupayı müzemize götüreceğimize inanıyoruz." diye konuştu.