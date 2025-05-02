THY EuroLeague play-off serisi 4. maçında Anadolu Efes, evinde Panathinaikos AKTOR'u 85-82 mağlup etti. Maçın son anlarında Anadolu Efes tribünleri ile Ergin Ataman gerginlik yaşadı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

THY EuroLeague play-off serisi 4. maçında Anadolu Efes, sahasında Panathinaikos AKTOR'u 85-82 yendi.

Karşılaşmanın son anlarında lacivert-beyazlı taraftarlar ile Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman arasında gerginlik yaşandı.

Maçın bitimine 16 saniye kala bir pozisyonun ardından hakemlerin inceleme yaptığı esnada tribünler Ergin Ataman'a yönelik,"Ergin Ataman mola alsana" şeklinde tezahüratlarda bulundu.

Bu tezahüratlara çok sinirlenen Ataman, Anadolu Efes ile THY Avrupa Ligi'nde kazandığı şampiyonlukların yer aldığı bayrakları gösterdi. Deneyimli başantrenör, hakemlerle konuşmasının ardından müsabakanın bitmesini beklemedi ve soyunma odasına gitti.