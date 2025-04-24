THY EuroLeague 2024-25 sezonu Playoff serisi ikinci maçında Anadolu Efes, Panathinaikos'a konuk olacak. İlk karşılaşmada Yunanistan temsilcisi, 87-83 ile galip geldi ve 1-0 öne geçti. Temsilcimiz, bu karşılaşmada kazanarak seride durumu eşitlemek istiyor. Peki Panathinaikos - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Turkish Airlines EuroLeague play-off ikinci maçında Anadolu Efes, Panathinaikos'un konuğu olacak. Yunanistan temsilcisi, play-off serisinin ilk karşılaşmasında dün 87-83 galip geldi ve 1-0 öne geçti. Türk başantrenör Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos, ilk iki mücadelede ev sahibi olsa da Anadolu Efes müsabakada galip gelerek sahasında oynayacağı iki maç öncesinde seride durumu eşitlemek ve dezavantajı lehine çevirmek istiyor. Peki, Panathinaikos - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

PANATHINAIKOS - ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Turkish Airlines EuroLeague play-off turunda oynanacak Panathinaikos - Anadolu Efes maçı 24 Nisan Perşembe günü saat 21.30'da başlayacak.

PANATHINAIKOS - ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA?

OAKA'da oynanacak Panathinaikos - Anadolu Efes maçı S Sport 2 ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.