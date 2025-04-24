Fenerbahçe Beko 89-72 Paris Basketbol | MAÇ SONUCU-ÖZET

THY EuroLeague 2024-25 sezonu Playoff serisi ikinci maçında Fenerbahçe Beko, Paris Basketbol'u konuk etti. Sarı-lacivertliler ilk maçta da mağlup ettiği Fransız temsilcisini 89-72 mağlup ederek seride durumu 2-0 yaptı.

Basketbol Haberleri Yayın Tarihi: 24.04.2025- 20:40 Güncelleme Tarihi: 24.04.2025- 23:12