Turkish Airlines EuroLeague play-off ikinci maçında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Paris Basketbol ile kozlarını paylaştı.
İlk maçta Fransız ekibini 83-78 mağlup eden sarı-lacivertliler bu maçta da 89-72'lik sonuçla galip ayrıldı.
Play-off serisinde 3 galibiyete ulaşan takım adını dörtlü finale yazdıracak.
Serinin üçüncü maçı 29 Nisan Salı günü Paris Basketbol'un ev sahipliğinde TSİ 21.30'da oynanacak.
İŞTE PERİYOT SONUÇLARI:
CANLI SKOR: F.BAHÇE BEKO 29-20 PARIS BASKETBOL | 1. Periyot sonucu
CANLI SKOR: F.BAHÇE BEKO 60-38 PARIS BASKETBOL | 2. Periyot sonucu
CANLI SKOR: F.BAHÇE BEKO 76-57 PARIS BASKETBOL | 3. Periyot sonucu
CANLI SKOR: F.BAHÇE BEKO 89-72 PARIS BASKETBOL | 4. Periyot sonucu