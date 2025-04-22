Turkish Airlines EuroLeague play-off ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe Beko ile Paris Basketbol karşı karşıya geldi. Fenerbahçe Beko bu maçtan 83-78'lik skorla galip ayrıldı. İşte detaylar...

Turkish Airlines EuroLeague play-off ilk maçında Fenerbahçe Beko ile Paris Basketbol karşı karşıya karşıya geliyor. Normal sezonda etkili bir performans gösteren sarı-lacivertliler, Sarunas Jasikevicius önderliğinde maçı kazanan taraf olmayı hedefliyor.

Bu heyecanlı maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

İŞTE CANLI PERİYOT SONUÇLARI:

1. Periyot sonucu: Fenerbahçe Beko 18-22 Paris Basket

2. Periyot sonucu: Fenerbahçe Beko 49-42 Paris Basket

3. Periyot oynanıyor: Fenerbahçe Beko 63-62 Paris Basket

(HABERİMİZ GÜNCELLENMEKTEDİR)

FENERBAHÇE BEKO-PARİS BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Turkish Airlines EuroLeague play-off turunda oynananan Fenerbahçe Beko-Paris Basketbol maçı 22 Nisan Salı günü saat 20.45'te başladı.

FENERBAHÇE BEKO-PARİS BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Ülker Sports Arena'da oynanan Fenerbahçe Beko-Paris Basketbol maçı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.