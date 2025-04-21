THY EuroLeague'de play-off etabı başlıyor!

THY EuroLeague'de play-off etabı, 22 Nisan Salı günü oynanacak maçlarla başlayacak. Normal sezonu ikinci sırada bitiren Fenerbahçe Beko, Fransa temsilcisi Paris Basketbol ile ilk maçta Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda karşılaşacak. Sezonu 6. sırada tamamlayarak direkt play-off bileti alan Anadolu Efes ise Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı son şampiyon Panathinaikos AKTOR ile Yunanistan'da karşı karşıya gelecek.

Basketbol Haberleri Yayın Tarihi: 21.04.2025- 10:13