Turkish Airlines EuroLeague'in 34. haftasında Anadolu Efes sahasında Zalgiris Kaunas'ı ağırlıyor. Son olarak Kızılyıldız deplasmanında 97-96 kazanan temsilcimiz, hanesine bir galibiyet daha eklemek istiyor. Turnuvada oynadığı 33 karşılaşmanın 19'unu kazanan Anadolu Efes 14 mücadeleyi de kaybetti. 7. sırada yer alan İstanbul ekibi, kritik maçta hata yapmak istemiyor. Anadolu Efes'e konuk olacak Zalgiris Kaunas ise 33 maç sonunda 15 galibiyet ve 18 mağlubiyet alarak 13. sırada bulunuyor.

CANLI:

Anadolu Efes 22-14 Zalgiris Kaunas (İlk çeyrek sonucu)

Anadolu Efes 49-37 Zalgiris Kaunas (İkinci çeyrek sonucu)

Anadolu Efes 71-64 Zalgiris Kaunas (Üçüncü çeyrek sonucu)

Anadolu Efes 83-73 Zalgiris Kaunas (Dördüncü çeyrek oynanıyor)

ANADOLU EFES-ZALGIRIS KAUNAS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki Anadolu Efes-Zalgiris Kaunas maçı 11 Nisan Cuma günü saat 20.30'da başladı. EuroLeague'in 34. haftasındaki mücadele S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.