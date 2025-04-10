THY EuroLeague'de heyecan devam ediyor. Normal sezonun son haftasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Alman ekibi Bayern Münih'in konuğu oluyor. Karşılaşmanın canlı skor takibine haberimizden ulaşabilirsiniz...

THY EuroLeague'de normal sezonun son hafta maçları oynanıyor. Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, deplasmanda Bayern Münih'e konuk oluyor. SAP Garden'da oynanan maçın canlı skoruna haberimizden ulaşabilirsiniz...

CANLI:

Bayern Münih 13-28 Fenerbahçe Beko (İlk çeyrek sonucu)

Bayern Münih 31-46 Fenerbahçe Beko (İkinci çeyrek sonucu)

Bayern Münih 52-68 Fenerbahçe Beko (Üçüncü çeyrek sonucu)

Bayern Münih 71-79 Fenerbahçe Beko (Dördüncü çeyrek oynanıyor)

BAYERN MÜNİH - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Bayern Münih - Fenerbahçe Beko maçı 10 Nisan Perşembe günü saat 21.00'de başladı. Karşılaşma S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanıyor.