THY EuroLeague'de normal sezonun son hafta maçları oynanıyor. Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, deplasmanda Bayern Münih'e konuk oluyor. SAP Garden'da oynanan maçın canlı skoruna haberimizden ulaşabilirsiniz...
CANLI:
Bayern Münih 13-28 Fenerbahçe Beko (İlk çeyrek sonucu)
Bayern Münih 31-46 Fenerbahçe Beko (İkinci çeyrek sonucu)
Bayern Münih 52-68 Fenerbahçe Beko (Üçüncü çeyrek sonucu)
Bayern Münih 71-79 Fenerbahçe Beko (Dördüncü çeyrek oynanıyor)
BAYERN MÜNİH - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Bayern Münih - Fenerbahçe Beko maçı 10 Nisan Perşembe günü saat 21.00'de başladı. Karşılaşma S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanıyor.