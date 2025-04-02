Turkish Airlines EuroLeague'in 33. haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında Barcelona'yı ağırlıyor. Karşılaşmanın canlı skor takibine haberimizden ulaşabilirsiniz...
F.Bahçe Beko 23-21 Barcelona (İlk çeyrek sonucu)
F.Bahçe Beko 50-39 Barcelona (İkinci çeyrek sonucu)
F.Bahçe Beko 50-39 Barcelona (Üçüncü çeyrek oynanıyor)
FENERBAHÇE BEKO-BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe Beko-Barcelona maçı 2 Nisan Çarşamba günü saat 20.45'te başladı. EuroLeague'in 33. haftasındaki mücadele S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.
FENERBAHÇE BEKO İLE BARCELONA ARASINDA 34. RANDEVU
Fenerbahçe Beko rakibiyle EuroLeague'de oynadığı 33 maçta 12 galibiyet elde etti. 2024-25 sezonu ilk yarısında 17 Aralık tarihinde Barcelona'da oynanan karşılaşmayı ev sahibi takım 90-63 kazandı. Fenerbahçe Beko'da Bonzie Colson 15 sayı üretti. Barcelona'da ise Kevin Punter 25, Justin Anderson 18 sayı buldu.