NBA'de temsilcimiz Alperen Şengün 33 sayı ve 10 ribaund kaydettiği gecede rakibi Utah Jazz'ı mağlup etti.
NBA'de normal sezon mücadelesinde Utah Jazz ile karşı karşıya gelen Houston Rockets karşılaşmadan 121-110 skorla galip ayrıldı.
Rockets, 74'üncü maçında 48'inci galibiyetini alırken temsilcimiz Alperen maça damga vurdu. Genç pivot 32 dakikada 33 sayı, 10 ribaund, 2 blok ile tüm gözleri üzerine çekerek takımına galibiyet kazandırdı.
Bu sonuçla Houston Rockets Batı Konferansı'nda ikinci sıradaki yerini korudu.
Houston'da diğer oyuncuların skora katkısı ise şu şekilde;
Jalen Green 21 sayı, 6 asist
Amen Thompson 15 sayı, 10 ribaund
Tari Eason 15 sayı
Jabari Smith 11 sayı, 10 ribaund
Utah Jazz cephesinde ise en skorer oyuncu 21 sayıyla Collin Sexton olurken Keyonte George 17 sayı, 8 asist ile talip etti. Kyle Filipowski'nin ise 16 sayı, 7 ribaund istatistiği bulunuyor.
GECENİN DİĞER KARŞILAŞMALARI
Wizards 109 – 162 Pacers
Magic 92 – 101 Maveriscks
Heat 122 – 112 Hawks
Bulls 119 – 117 Lakers
Thunder 125 – 104 Grizzlies
Jazz 110 – 121 Rockets
Kings 128 – 107 Trail Blazers