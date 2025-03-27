Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 32. haftasında 28 Mart Cuma günü İsrail'in Maccabi Playtika ekibini Letonya'da konuk edecek.

Xiaomi Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 20.30'da başlayacak.

Baskonia karşısında 92-76 kazanarak üst üste beşinci galibiyetini alan Anadolu Efes, 17 galibiyete ulaşarak ligde 7. sıraya yükseldi.

Lacivert-beyazlı ekip, kalan 3 maçlık periyotta 18'er galibiyeti bulunan Kızılyıldız ve Bayern Münih'i geçerek normal sezonu ilk 6 sıra içinde bitirmeyi hedefliyor.

İsrail ekibi Maccabi Playtika ise 31 maçta 10 galibiyetle ligde 16. sırada. Maccabi'nin play-in şansı bulunmuyor.

Anadolu Efes, bu maçın ardından önce Kızılyıldız'la deplasmanda, ardından Zalgiris'le sahasında oynayarak normal sezonu tamamlayacak.

İki ekibin ligin ilk yarısında oynanan müsabakasını İsrail temsilcisi 93-91 kazanmıştı.

AVRUPA'DA 868. RANDEVU

Anadolu Efes, Maccabi Playtika müsabakasıyla Avrupa kupalarında 868. randevusuna çıkacak.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa'da çıktığı 867 karşılaşmada 489 galibiyet, 378 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan itibaren mücadele ettiği ve 2 kez şampiyon olduğu THY Avrupa Ligi'nde ise 620. kez sahne alacak. Lacivert-beyazlılar, organizasyonda yaptığı 619 maçın 332'sini kazandı, 287'sinden mağlubiyetle ayrıldı.