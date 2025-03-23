Basketbol Süper Ligi’nin 22. haftasında parkede büyük bir mücadele yaşanacak. Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko, şampiyonluk yolunda kritik bir karşılaşmaya çıkmaya hazırlanıyor. Başantrenör Šarūnas Jasikevičius yönetiminde ligde sadece 1 kez mağlup olan Fenerbahçe Beko, 20 galibiyetle zirvede yer alıyor. Luca Banchi’nin takımın başına geçmesiyle yeniden ivme yakalamak isteyen Anadolu Efes, şu ana kadar 16 galibiyet ve 5 mağlubiyetle 4. sırada bulunuyor. Peki, Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluk mücadelesi veren iki dev ekip, Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko, ligin 22. haftasında kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Kritik mücadelede iki taraf da hata yapmak istemezken, zirve yarışı açısından büyük önem taşıyan bu maç basketbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Šarūnas Jasikevičius yönetimindeki Fenerbahçe Beko, bu sezon 21 maçta 20 galibiyet alarak ligin zirvesinde yer alıyor. Luca Banchi'nin gelişiyle birlikte form grafiğini yükselten Anadolu Efes, 21 hafta sonunda 16 galibiyet ve 5 mağlubiyetle 4. sırada bulunuyor. Ev sahibi ekip, güçlü rakibi karşısında kazanarak hem üst sıralardaki yerini sağlamlaştırmayı hem de şampiyonluk yolunda kritik bir adım atmayı hedefliyor. Peki, Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ANADAOLU EFES-FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Basketbol Süper Ligi 22. haftasında oynanacak Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko maçı 23 Mart Pazar günü saat 20.30'da başlayacak.

ANADAOLU EFES-FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

İstanbul'da, Basketbol Gelişim Merkezi Stadyumu'nda oynanacak Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko maçı beIN Sports 5 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.