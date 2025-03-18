Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

TBF'nin internet sitesinden yayımlanan mesajda Türkoğlu, "18 Mart, milletimizin bağımsızlık ve vatan sevgisi uğruna gösterdiği eşsiz fedakarlığın sembolüdür. 110 yıl önce Çanakkale'de sergilenen azim ve kararlılık, sadece askeri bir zafer değil, millet olma bilincinin en güçlü göstergelerinden biri olmuştur." ifadelerini kullandı.

Çanakkale Deniz Zaferi'nin güçlü adımlar atmak için kendilerine ilham olduğunu aktaran Türkoğlu, şunları kaydetti:

"Çanakkale Zaferi, milletimizin birlik ve beraberlik içinde neleri başarabileceğini gösteren, dünya tarihinin en büyük zaferlerinden biridir. Bu zafer, geleceğimize ışık tutan, bağımsızlığımızın ve özgürlüğümüzün bedelini hatırlatan bir mirastır. Atalarımızdan bize kalan bu miras, her alanda daha güçlü ve kararlı adımlar atmamız için en büyük ilham kaynağıdır. 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, vatan uğruna can veren tüm kahramanlarımızı saygı, minnet ve rahmetle anıyorum."