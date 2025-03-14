THY EuroLeague'in 29. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Bayern Münih ile karşılaşıyor. SAP Garden Arena'daki maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 29. haftasında Almanya temsilcisi Bayern Münih ile deplasmanda karşılaşıyor. SAP Garden Arena'da oynanan mücadele saat 22.30'da başladı ve S Sport'tan canlı yayınlanıyor. Maçın canlı skoruna haberimizden ulaşabilirsiniz...

Bayern Münih 0-0 Anadolu Efes (İlk çeyrek oynanıyor)

BU SEZON 14 GALİBİYET ELDE ETTİ!

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda bu sezon çıktığı 28 maçta 14 galibiyet, 14 mağlubiyet yaşayan lacivert-beyazlı takım, 11. sırada bulunuyor. Ligde oynadığı müsabakaların 17'sini kazanan ve 11'inden mağlubiyetle ayrılan Bayern Münih ise 5. sırada yer aldı. İki takım arasında bu sezon oynanan ilk karşılaşmada Anadolu Efes, evinde Bayern Münih'i 101-90 mağlup etmişti.

AVRUPA'DA 865. RANDEVU

Anadolu Efes, Bayern Münih müsabakasıyla Avrupa kupalarında 865. randevusuna çıktı. Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa'da çıktığı 864 karşılaşmada 486 galibiyet, 378 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, 2001-02 sezonundan itibaren mücadele ettiği ve 2 kez şampiyon olduğu THY Avrupa Ligi'nde ise 617. kez sahne aldı. Lacivert-beyazlılar, organizasyonda yaptığı 616 maçın 329'unu kazandı, 287'sinden mağlubiyetle ayrıldı.