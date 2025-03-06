THY EuroLeague'in 28. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda İtalyan ekibi Olimpia Milano ile karşı karşıya geldi.
Mediolanum Forum'da oynanan müsabakada kazanan taraf 76-100'lük skorla sarı lacivertliler oldu.
Bu sonucun ardından Fenerbahçe Beko, 28. maçında 19. galibiyetini aldı ve lider Olympiakos'u takibini sürdürdü.
İtalyan temsilcisi ise oynadığı 28 maçta 12. yenilgisini alarak 9. basamakta kendine yer buldu.
Fenerbahçe Beko, sıradaki maçında sahasında 13 Mart Perşembe günü ASVEL'i ağırlayacak.
İŞTE ÇEYREK SONUÇLARI
1. PERİYOT: Olimpia Milano 19-24 Fenerbahçe Beko
2. PERİYOT: Olimpia Milano 37-53 Fenerbahçe Beko
3. PERİYOT: Olimpia Milano 56-76 Fenerbahçe Beko
İŞTE MAÇIN ÖZETİ