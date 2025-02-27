Turkish Airlines EuroLeague'in 26. haftasında Fenerbahçe Beko, İsrail deplasmanında Maccabi Playtika ile kozlarını paylaşacak. Sarunas Jasikevicius yönetiminde başarılı bir sezon geçiren sarı-lacivertliler, geçtiğimiz hafta Real Madrid'i 78-67 mağlup ederek büyük bir çıkış yakaladı. EuroLeague'de 17 galibiyet ve 8 mağlubiyetle ikinci sırada yer alan Fenerbahçe, zirve yarışında avantajını korumak için kritik mücadeleden galibiyetle ayrılmak istiyor.Ligde istikrarlı bir grafik çizen temsilcimiz, Olympiakos ile girdiği çekişmeli zirve yarışında hata yapmadan yoluna devam etmeyi hedefliyor. Ev sahibi ekip Maccabi Playtika, bu sezon EuroLeague'de beklentilerin oldukça uzağında kaldı. 6 galibiyet ve 20 mağlubiyetle 17. sıraya demir atan İsrail temsilcisi, güçlü rakibi karşısında sürpriz yaparak moral bulmayı hedefliyor. Peki, Maccabi Playtika-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
MACCABI PLAYTIKA-FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?
Turkish Airlines EuroLeague'in 26. haftasında oynanacak Maccabi Playtika-Fenerbahçe Beko maçı 27 Şubat Perşembe günü saat 23.00'te başlayacak. Mücadeleyi Emilio Perez, Uros Nikolic, Steve Bittner hakem üçlüsü yönetecek.
MACCABI PLAYTIKA-FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Belgrad'da, Stark Arena Stadyumu'nda oynanacak Maccabi Playtika-Fenerbahçe Beko maçı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.