Maccabi Playtika-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Turkish Airlines EuroLeague’de 26. hafta heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Fenerbahçe Beko, kritik mücadelede Maccabi Playtika'nın konuğu olacak. Sarunas Jasikevicius yönetiminde yükselen bir form grafiği çizen sarı-lacivertliler, son olarak İspanyol devi Real Madrid’i 78-67 mağlup ederek büyük bir çıkış yakaladı. EuroLeague’de istikrarlı bir performans sergileyen temsilcimiz, 25 maçta 17 galibiyet ve 8 mağlubiyet alarak ikinci sıraya yerleşti. Ev sahibi ekip Maccabi Playtika Tel Aviv, EuroLeague’de oldukça zorlu bir süreçten geçiyor. 6 galibiyet ve 20 mağlubiyetle 17. sırada yer alan İsrail ekibi, güçlü rakibi karşısında sürpriz bir sonuca imza atmak istiyor. Peki, Maccabi Playtika-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Basketbol Haberleri Yayın Tarihi: 27.02.2025- 14:01