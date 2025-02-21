NBA'de LeBron James yıldızlaştı Los Angeles Lakers kazandı!

NBA'de Los Angeles Lakers, deplasmanda Portland Trail Blazers'ı 110-102 mağlup ederek sezonun 33. galibiyetini aldı. Lakers'ta LeBron James, 40 sayı ve 8 ribauntla oynayarak galibiyetin mimarı olurken, Austin Reaves 32 sayı ve 7 asistlik performans gösterdi.

Basketbol Haberleri Yayın Tarihi: 21.02.2025- 11:03