Fenerbahçe Beko-Beşiktaş Fibabanka maçı CANLI İZLE | ING Türkiye Kupası CANLI MAÇ

Türk basketbolunun iki devi Fenerbahçe Beko ve Beşiktaş Fibabanka, ING Türkiye Kupası finalinde kozlarını paylaşıyor. Basketbolseverlerin büyük bir heyecanla beklediği mücadelede, iki takım da sahaya kupa için çıktı. Šarūnas Jasikevičius yönetiminde Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde zirvede yer alan Fenerbahçe Beko, Galatasaray’ı 89-74 mağlup ederek finale yükseldi. Sezon başından bu yana istikrarlı bir performans sergileyen sarı-lacivertliler, kupayı kazanarak moral depolamayı ve Avrupa hedeflerine daha güçlü ilerlemeyi amaçlıyor. Sezona Dušan Alimpijević yönetiminde büyük hedeflerle başlayan Beşiktaş Fibabanka, Mersinspor'u 83-63’lük net bir skorla geçerek adını finale yazdırdı. Siyah-beyazlı ekip, gelişen performansını kupayla taçlandırmak ve ligdeki iddiasını pekiştirmek istiyor. Fenerbahçe Beko-Beşiktaş Fibabanka maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

Basketbol Haberleri Yayın Tarihi: 16.02.2025- 16:00 Güncelleme Tarihi: 16.02.2025- 16:00