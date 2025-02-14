Türk basketbolunun iki köklü kulübü Fenerbahçe Beko ve Galatasaray, ING Erkekler Türkiye Kupası yarı finalinde karşı karşıya gelecek. Şanlıurfa 12 Nisan Kapalı Spor Salonu’nda oynanacak mücadelede, iki ezeli rakip finale adını yazdırmak için kozlarını paylaşacak. Basketbolseverler, büyük heyecanla bu dev randevunun detaylarını merak ediyor. Peki, Fenerbahçe Beko-Galatasaray maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? Detaylar haberimizde...

Türk basketbolunun iki ezeli rakibi Fenerbahçe Beko ve Galatasaray, ING Erkekler Türkiye Kupası yarı finalinde kozlarını paylaşacak. Şanlıurfa 12 Nisan Kapalı Spor Salonu'nda oynanacak bu kritik mücadelede kazanan ekip, adını finale yazdırarak kupa hedefine bir adım daha yaklaşacak. Her iki takım da hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye geçti. Bu sezon hem Türkiye'de hem de EuroLeague'de iddialı bir performans sergileyen Fenerbahçe Beko, Türkiye Kupası'nı müzesine götürmek için sahaya çıkıyor. Başantrenör Šarūnas Jasikevičius yönetiminde, hücumda tempolu oyunu ve savunmadaki sertliğiyle dikkat çekiyor. Galatasaray ise güçlü rakibi karşısında galibiyet alarak finale yükselmeyi hedefliyor. Sezon boyunca istikrarlı bir performans sergilemeye çalışan sarı-kırmızılılar, bu kritik maçta koç Yakup Sekizkök'ün taktikleriyle parkede beklentileri karşılamayı amaçlıyor. Peki, Fenerbahçe Beko-Galatasaray maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

FENERBAHÇE BEKO-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

ING Erkekler Türkiye Kupası yarı final maçında oynanacak Fenerbahçe Beko-Galatasaray maçı 14 Şubat Cuma günü saat 20.30'da başlayacak.

FENERBAHÇE BEKO-GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Şanlıurfa'da 12 Nisan Kapalı Spor Salonu'nda oynanacak Fenerbahçe Beko-Galatasaray basketbol maçı TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE BEKO-GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE