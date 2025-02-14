Türk basketbolunun iki ezeli rakibi Fenerbahçe Beko ile Galatasaray, ING Erkekler Türkiye Kupası yarı finalinde kozlarını paylaşıyor. Dev mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...
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FENERBAHÇE BEKO-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?
ING Erkekler Türkiye Kupası yarı finalindeki Fenerbahçe Beko-Galatasaray maçı 14 Şubat Cuma günü saat 20.30'da başladı.
FENERBAHÇE BEKO-GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?
Şanlıurfa'da 12 Nisan Kapalı Spor Salonu'nda oynanan Fenerbahçe Beko-Galatasaray basketbol maçı TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.