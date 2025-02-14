Fenerbahçe Beko - Galatasaray CANLI İZLE (Fenerbahçe Beko - Galatasaray maçı canlı)

Türk basketbolunun iki köklü kulübü Fenerbahçe Beko ile Galatasaray, ING Erkekler Türkiye Kupası yarı finalinde karşı karşıya geliyor. Şanlıurfa 12 Nisan Kapalı Spor Salonu’nda oynanan mücadelede, iki ezeli rakip finale adını yazdırmak için kozlarını paylaşıyor. Dev maçı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

Basketbol Haberleri Yayın Tarihi: 14.02.2025- 20:40