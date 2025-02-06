THY Euroleague'de heyecan devam ediyor. Fenerbahçe Beko ile Real Madrid 26. hafta maçında kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin canlı skor takibine haberimizden ulaşabilirsiniz...

THY EuroLeague'de heyecan 26. hafta maçlarıyla devam ediyor. Fenerbahçe Beko, sahasında Real Madrid'ı konuk ediyor. Müsabakanın canlı skor takibine haberimizden ulaşabilirsiniz...

CANLI:

Fenerbahçe Beko 16-16 Real Madrid (İlk çeyrek sonucu)

Fenerbahçe Beko 16-16 Real Madrid (İkinci çeyrek oynanıyor)

FENERBAHÇE BEKO - REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beko - Real Madrid maçı 6 Şubat Perşembe günü saat 20.30'da başladı ve S Sport Plus ile S Sport'tan canlı yayınlanıyor.