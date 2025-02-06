THY EuroLeague'de heyecan 26. hafta maçlarıyla devam ediyor. Fenerbahçe Beko, sahasında Real Madrid'ı konuk ediyor. Müsabakanın canlı skor takibine haberimizden ulaşabilirsiniz...
CANLI:
Fenerbahçe Beko 16-16 Real Madrid (İlk çeyrek sonucu)
Fenerbahçe Beko 16-16 Real Madrid (İkinci çeyrek oynanıyor)
FENERBAHÇE BEKO - REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe Beko - Real Madrid maçı 6 Şubat Perşembe günü saat 20.30'da başladı ve S Sport Plus ile S Sport'tan canlı yayınlanıyor.