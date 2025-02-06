THY EuroLeague'de heyecan 26. hafta maçlarıyla devam ediyor. Fenerbahçe Beko, sahasında Real Madrid'ı konuk etti. Sarı lacivertliler mücadeleyi 78-67 kazandı.

THY Avrupa Ligi'nin 26. haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında İspanya'nın Real Madrid takımını 78-67 mağlup etti.

Bu sonuçla bir maçı eksik sarı-lacivertli ekip, organizasyonda 17. galibiyetini aldı. Real Madrid ise 3'ü üst üste olmak üzere 13. yenilgisini yaşadı.

Karşılaşmanın ilk 3 dakika 43 saniyesinde iki takım da sayı kaydedemedi. Kalan bölümde Fenerbahçe Beko dış atışlardan, Real Madrid ise boyalı alandan skor üretti ve ilk periyot 16-16 berabere tamamlandı.

İkinci periyodun büyük bir bölümü başa baş bir mücadeleye sahne oldu. Çeyreğin son 2 dakika 25 saniyesinde 12-0'lık seri yakalayarak farkı açan Fenerbahçe, soyunma odasına 40-28 üstün gitti.

Üçüncü çeyrekte dış atışlardan üst üste basketler bulan Real Madrid, 25. dakikada farkı 5 sayıya indirdi: 46-41. Oyun üstünlüğünü eline alarak farkı yeniden çift hanelere çıkaran sarı-lacivertli takım, son periyoda 58-47 önde girdi.

Dördüncü ve son periyotta özellikle Hayes-Davis'in skorer oyunuyla farkı 20 sayıya kadar çıkaran Fenerbahçe Beko, karşılaşmadan 78-67 galip ayrıldı.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Angolalı pivot Jilson Bango, sarı-lacivertli formayla ilk maçına çıktı.

Karşılaşmayı Fenerbahçe Futbol Takımı Teknik Direktörü Jose Mourinho ile sarı-lacivertli oyuncular da takip etti.