Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonuna yarın ve 31 Ocak'ta oynanacak maçlarla devam edilecek.

Türk temsilcileri Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko, 31 Ocak Cuma günü parkeye çıkacak.

FENERBAHÇE BEKO, VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA'YI KONUK EDECEK

Fenerbahçe Beko, ligin 24. haftasında İtalyan ekibi Virtus Segafredo Bologna'yı ağırlayacak.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yapılacak müsabaka, 31 Ocak Cuma günü saat 20.30'da başlayacak.

Organizasyonda bir maçı eksik olan sarı-lacivertliler, haftaya 15 galibiyet ve 7 yenilgi sonucunda 2. sırada girdi.

İtalyan ekibi ise oynadığı 23 maçta 7 galibiyet alırken, 16 karşılaşmada sahadan yenilgiyle ayrıldı ve 16. basamakta kendine yer buldu.

ANADOLU EFES, LİDER OLYMPIAKOS'A KONUK OLACAK

Anadolu Efes, ligin 24. haftasında Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Barış ve Dostluk Salonu'nda oynanacak mücadele, 31 Ocak Cuma günü saat TSİ 22.15'te başlayacak.

Ligde geride kalan 23 haftalık bölümde 11 galibiyet ve 12 mağlubiyetlik bir performans sergileyen Anadolu Efes, averajla 12. sırada kendine yer buldu.

Olympiakos ise 16 kez sahadan galip ayrılırken, 7 kez rakiplerine mağlup oldu ve ilk sırada yer alıyor.

MAÇ PROGRAMI

THY Avrupa Ligi'nin 24. haftasında oynanacak müsabakaların programı (TSİ) şöyle:

Yarın:

21.00 Zalgiris (Litvanya)-Bayern Münih (Almanya)

22.05 Maccabi Playtika (İsrail)-ALBA Berlin (Almanya)

22.30 Paris Basketbol (Fransa)-LDLC ASVEL (Fransa)

22.30 EA7 Emporio Armani Milan (İtalya)-Panathinaikos AKTOR (Yunanistan)

22.30 Baskonia (İspanya)-Barcelona (İspanya)

31 Ocak Cuma:

20.30 Fenerbahçe Beko-Virtus Segafredo Bologna (İtalya)

21.00 AS Monaco (Fransa)-Real Madrid (İspanya)

22.15 Olympiakos (Yunanistan)-Anadolu Efes

22.30 Partizan (Sırbistan)-Kızılyıldız (Sırbistan)

PUAN DURUMU

Organizasyonun 23. haftasında yapılan müsabakaların ardından oluşan puan durumu şöyle: