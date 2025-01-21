Alperen Şengün NBA tarihine adını yazdırdı!

NBA'de Alperen Şengün'lü Houston Rockets, Detroit Pistons'ı konuk etti. Pistons karşılaşmadan 107-96 galip ayrıldı. Maçı 11 sayı, 8 ribaunt ve 5 asistle tamamlayan Alperen Şengün, dördüncü asistiyle NBA kariyerindeki bininci asistini yaptı ve NBA tarihinde bin asist barajını geçen en genç pivot oldu.

Basketbol Haberleri Yayın Tarihi: 21.01.2025- 10:52