Paris Basketbol - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda? | THY Euroleague canlı izle

THY Euroleague'de heyecan devam ediyor. 21. haftada Anadolu Efes, Adidas Arena'da Fransa temsilcisi Paris Basketbol'a konuk olacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve kadrolar da yer alıyor. Peki, Paris Basketbol - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

THY EuroLeague'de heyecan 21. hafta maçlarıyla devam ediyor. Anadolu Efes, Fransa temsilcisi Paris Basketbol'un konuğu olacak. Adidas Arena'da oynanacak maç ile ilgili birçok detay merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Paris Basketbol - Anadolu Efes maçı canlı maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

PARIS BASKETBOL - ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Paris Basketbol - Anadolu Efes maçı 14 Ocak Salı günü saat 22.30'da S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

Anadolu Efes, Fransa'nın Paris Basketbol ekibiyle deplasmandaki maçın ardından Cuma günü ise Barcelona deplasmanına çıkacak.

Bu sezon Euroleague'de çıktığı 20 maçta galibiyet ve mağlubiyet sayısı eşit olan Anadolu Efes, 11'inci sırada bulunuyor. Paris ekibi ise çıktığı 19 maçtan 11'ini kazanarak 6'ncı sırada yer alıyor.

DİĞER RAKİP BARCELONA

Anadolu Efes'in Cuma günü yine deplasmanda TSİ ile 22.45'te karşılaşacağı Barcelona ise oynadığı 20 maçtan 11 galibiyet ve 9 mağlubiyet çıkararak puan tablosunda 8'inci sırada yer alıyor.