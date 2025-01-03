THY EuroLeague'de heyecan devam ediyor. Dev turnuvanın 19. haftası Türk derbisine sahne oluyor. Fenerbahçe Beko'nun, Anadolu Efes'i konuk ettiği bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

THY EuroLeague'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Dev turnuvada 19. hafta Türk derbisine sahne oluyor.

Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes'in kozlarını paylaştığı bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

İŞTE PERİYOT SONUÇLARI:

1. Periyot: Fenerbahçe Beko 24-24 Anadolu Efes

2. Periyot: Fenerbahçe Beko 43-40 Anadolu Efes

3. Periyot oynanıyor: Fenerbahçe Beko 55-52 Anadolu Efes

(HABERİMİZ GÜNCELLENMEKTEDİR)

FENERBAHÇE BEKO-ANADOLU EFES MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes maçı TSİ 20.45'te başladı. Mücadele S Sport'ta canlı yayınlanıyor.