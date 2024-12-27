THY EuroLeague'de heyecan, 18. hafta maçlarıyla devam ediyor. Fenerbahçe Beko, Sırbistan ekibi Partizan'a konuk olacak. Maç ile ilgili birçok detay merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Partizan - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
PARTİZAN - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Partizan - Fenerbahçe Beko maçı 27 Aralık Cuma günü saat 22.30'da başlayacak. Mücadele S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
FENERBAHÇE BEKO'DA SON DURUM
Fenerbahçe Beko, oynadığı 16 maçta; 10 galibiyet ve 6 mağlubiyet alarak Turkish airlines EuroLeague'de 5. sırada yer alıyor.
Ev sahibi takım Partizan ise; 7 galibiyet ve 10 yenilgi ile 14. sırada bulunuyor.