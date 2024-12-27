Partizan - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda? | THY Euroleague canlı izle

THY Euroleague'de heyecan devam ediyor. 18. haftada Fenerbahçe Beko, Partizan'a konuk olacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve kadrolar da yer alıyor. Peki, Partizan - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

THY EuroLeague'de heyecan, 18. hafta maçlarıyla devam ediyor. Fenerbahçe Beko, Sırbistan ekibi Partizan'a konuk olacak. Maç ile ilgili birçok detay merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Partizan - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

PARTİZAN - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Partizan - Fenerbahçe Beko maçı 27 Aralık Cuma günü saat 22.30'da başlayacak. Mücadele S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE BEKO'DA SON DURUM

Fenerbahçe Beko, oynadığı 16 maçta; 10 galibiyet ve 6 mağlubiyet alarak Turkish airlines EuroLeague'de 5. sırada yer alıyor.

Ev sahibi takım Partizan ise; 7 galibiyet ve 10 yenilgi ile 14. sırada bulunuyor.