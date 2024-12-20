THY Euroleague'de heyecan devam ediyor. 17. haftada Anadolu Efes, evinde Partizan'ı konuk etti. Temsilcimiz mücadeleyi 86-77 kazandı ve 10. galibiyetini aldı. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

THY Avrupa Ligi'nin 17. haftasında Anadolu Efes, konuk ettiği Sırbistan temsilcisi Partizan'ı 86-77 yendi.

Üst üste üçüncü galibiyetini alan lacivert-beyazlılar, toplamda ise 10. kez sahadan kazanarak ayrıldı. Sırbistan ekibi ise 10. kez mağlup oldu.

Mücadeleye pota altından bulduğu sayılarla başlayan Partizan, 3. dakikayı 7-2 önde geçti. Anadolu Efes, çeyreğin başında hücumda ritim tutmakta zorlanırken boyalı alanı da iyi savunamadı. Periyodun ortalarında toparlanan lacivert-beyazlılar, üç sayı çizgisinin gerisinden etkili oldu. Yüksek tempoda oynanan ve karşılıklı basketlere sahne olan ilk çeyreği Partizan, 27-20 üstün tamamladı.

Anadolu Efes, ikinci çeyreğe hücumda Ercan Osmani ile etkili girdi. Ev sahibi takım, top kayıpları yapan Sırbistan ekibi karşısında pota altından bulduğu basketlerle 13. dakikada skoru eşitledi: 29-29. Çeyrek ortasında oyunda tempo düşerken, takımlar sayı üretmekte sorun yaşadı. Lacivert-beyazlılar, 17. dakika biterken Smits'in pota altından kaydettiği basketle maçta ilk kez öne geçti: 33-32. Ev sahibi takım, 3 dakikalık sürede sayı bulamazken Partizan, Davies'in basketiyle soyunma odasına 38-33 önde girdi.

İkinci yarıya peş peşe dış atış isabetleriyle başlayan Anadolu Efes, taraftarının da desteğiyle 26. dakikada yeniden öne geçti: 46-45. İki ekip de bu çeyrekte üç sayı çizgisinin gerisinden oldukça etkili bir performans sergiledi. Başa baş bir mücadeleye sahne olan periyotta skor üstünlüğü sık sık el değiştirirken Partizan, Tyrique Jones'un sayılarıyla son çeyreğe 61-58 üstün gitti.

Final periyoduna Anadolu Efes, 7-0'lık seriyle giriş yaptı: 65-61. Ercan Osmani'nin üst üste iç ve dış atış isabetleriyle hücumda tempolu oyununu sürdüren ev sahibi takım, 36. dakikada farkı 5 sayıya çıkardı: 73-68. Kenardan oyuna dahil olan Beaubois'nın da katkısıyla üstünlüğünü koruyan lacivert-beyazlılar maçı 86-77 kazandı.

Anadolu Efes'te Ercan Osmani'nin 25, Beaubois'nın 12, Larkin, Nwora ve Thompson'ın 11'er sayısı galibiyette önemli rol oynadı.

Partizan'da ise Tyrique Jones'un 23, Brown'ın 15 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.