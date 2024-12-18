Anadolu Efes - Kızılyıldız maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda? | THY Euroleague

THY Euroleague'de heyecan devam ediyor. 12. haftada Anadolu Efes, Kızılyıldız'ı ağırlayacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve kadrolar da yer alıyor. Peki, Anadolu Efes - Kızılyıldız maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

THY EuroLeague'de heyecan, 16. hafta maçlarıyla devam ediyor. Anadolu Efes, Basketbol Gelişim Merkezi'nde Sırbistan ekibi Kızılyıldız'ı konuk edecek. Maç ile ilgili birçok detay merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Anadolu Efes - Kızılyıldız maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ANADOLU EFES - KIZILYILDIZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Anadolu Efes - Kızılyıldız maçı 18 Aralık Çarşamba günü saat 20.30'da S Sport'ta canlı yayınlanacak.

Bu sezon organizasyondaki 15 maçın 8'ini kazanan ve 7'sinden yenilgiyle ayrılan Anadolu Efes, haftaya 9. sırada girdi. Lacivert-beyazlılarla aynı galibiyet ve mağlubiyet sayısı bulunan Kızılyıldız ise 8. basamakta yer aldı.

21. KEZ KARŞILAŞACAK

Anadolu Efes ile Kızılyıldız, Avrupa kupalarında 21. kez rakip olacak. İki takım arasında oynanan 20 maçın 13'ünü lacivert-beyazlılar, 7'sini Sırbistan ekibi kazandı. THY Avrupa Ligi'nde yapılan 16 müsabakada Anadolu Efes'in Kızılyıldız'a galibiyetlerde 11-5 üstünlüğü bulunuyor. FIBA organizasyonlarında oynanan 4 mücadelede ise takımlar 2'şer galibiyet aldı.

AVRUPA'DA 852. RANDEVU

Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 852. maçını oynayacak. Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa arenasında çıktığı 851 karşılaşmada 480 galibiyet elde ederken, 371 yenilgi yaşadı. Türk temsilcisi, 2 kez şampiyonluk sevinci yaşadığı THY Avrupa Ligi'nde 604. müsabakasını yapacak. Anadolu Efes, 2001-02 sezonundan bu yana mücadele ettiği Avrupa Ligi'ndeki 603 maçın 323'ünü kazandı, 280'inden mağlubiyetle ayrıldı.